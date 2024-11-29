شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف داري يواصل الغياب عن الأهلى فى مباراة البنك بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يستمر غياب المغربى أشرف داري مدافع النادى الأهلى عن مباراة فريقه المقبلة أمام البنك الاهلى بالدوري المصري بسبب إستمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى.

يواجه فريق الأهلى نظيره البنك الاهلى فى الخامسة مساء الاحد المقبل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري بعدما حقق المارد الاحمر فوزاً عريضاً على ستاد أبيدجان الايفواري 4-2 فى الجولة الاولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

يخضع أشرف داري مدافع الأهلي لبرنامج خاص عبارة عن تقوية منطقة الكاحل، من أجل تعافيه بشكل تام من إصابة التواء الكاحل وعدم تجدد الإصابة التي اشتكى منها مؤخرا، وتسببت في غيابه عن الفريق الأحمر لوقت طويل.

ولم يشارك أشرف داري مع الأهلي سوى دقائق قليلة في مباراة العين الإماراتي بربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية.

واقترب أشرف داري من العودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية ، بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي الذي يؤديه اللاعب حاليا للتعافي من الإصابة بالتواء في الكاحل الذي تعرض له في سبتمبر الماضي، قبل أن تتجدد نفس الإصابة مرتين وتطول فترة ابتعاد اللاعب عن المشاركة في المباريات

ويرفض الجهاز الطبي للأهلي استعجال عودة أشرف داري للمشاركة في المباريات، حيث تم منحه راحة كافية، وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي لمدة شهر كامل منذ تجدد الإصابة بعد مباراة العين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال للأندية، على أن يكون متاحا للمشاركة في التدريبات فى الأسبوع الاول من ديسمبر وبعدها يتم تقييم مستواه مجددا من المشاركة في المباريات أو الانتظار عليه بعض الوقت.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد خاصة أن الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.