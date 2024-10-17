هيرفي رينارد يوافق على العودة لقيادة المنتخب السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى الفرنسي هيرفي رينارد استعداده للعودة لتولي مهمة القيادة الفنية لـ المنتخب السعودي خلال الفترة المقبلة، بعد استقرار اتحاد الكرة السعودي على رحيل مانشيني المدرب الحالي.

واستقر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على إقالة الإيطالي روبيرتو مانشيني بسبب سوء نتائج المنتخب تحت قيادته في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأكدت صحيفة رياضة سكوب في تقرير لها اليوم أن هيرفي رينارد أبدئ جاهزيته الكاملة ورغبته بتولي قيادة المنتخب السعودي مرة أخرى وأن المدرب الفرنسي قريب من ذلك بالفعل !

رابطة الدوري السعودي تلزم الأندية بمؤتمر صحفي قبل أي مباراة

أصدرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قرارًا بإلزام الأندية بضرورة الإعلان عن إقامة مؤتمر صحفي للمدربين قبل أي مباراة يخوضها ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

وذكرت صحيفة الجزيرة في تقرير لها اليوم: " رابطة دوري المحترفين تطلب من الأندية الالتزام بتنظيم مؤتمر صحافي للمدرب قبل أي مواجهة في الدوري، وفي حال عدم الالتزام ستفرض عقوبات نصت عليها لائحة الرابطة ".