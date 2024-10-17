بايدن أعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار، وذلك خلال اتصال مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل اجتماع في برلين مع قادة أوروبيين يخصص لبحث الحرب في أوكرانيا.

وأفاد البيت الأبيض في بيان بشأن الاتصال، بأن الحزمة تتضمن دفاعات جوية وآليات مدرعة، مشيرا الى أن بايدن أطلع نظيره الأوكراني على "جهوده لتعزيز المساعدة الأمنية لكييف خلال الفترة المتبقية من ولايته في البيت الأبيض".

وأضاف "ستسلّم الولايات المتحدة أوكرانيا في الأشهر المقبلة مئات أنظمة الدفاع الجوي لاعتراض الصواريخ وعشرات أنظمة الدفاع الجوي التكتيكية وأنظمة مدفعية إضافية وكميات كبيرة من الذخيرة ومئات من ناقلات الجند المدرعة ومركبات المشاة القتالية وآلاف الآليات المدرعة الإضافية".

وبحسب البيت الأبيض تطرق بايدن خلال الاتصال إلى "جهوده لزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا حتى نهاية فترة ولايته" في كانون الثاني 2025، بينما أطلع زيلينسكي نظيره الأميركي على آخر تطورات "خطته لتحقيق النصر على روسيا".