الأسعار الجديدة لسيارات ستروين 2025 بدايةً من اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الشركة المصرية الأوروبية للسيارات، إحدى شركات مجموعة القصراوي جروب، وكلاء علامة ستروين في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين عن أحدث قائمة سعرية لسيارات ستروين 2025 في مصر.

وشهدت قائمة أسعار سيارات ستروين 2025 في مصر، انخفاضاً يقدر بـ50 ألف جنيهاً على أسعار الفئة الثانية من ستروين «C4»، والفئة الثانية من «C4X» موديل 2025، وثبات أسعار باقي الطرازات.

كما شهدت القائمة الصادرة عن الشركة المصرية الأوروبية للسيارات، استمرار غياب طراز ستروين سي إليزيه.

وتقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية لمتابعيها قائمة أسعار سيارات ستروين 2025 في مصر التي تم الإعلان عنها اليوم.

أسعار سيارات ستروين 2025