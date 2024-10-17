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الأسعار الجديدة لسيارات ستروين 2025 بدايةً من اليوم

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الشركة المصرية الأوروبية للسيارات، إحدى شركات مجموعة القصراوي جروب، وكلاء علامة ستروين في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين عن أحدث قائمة سعرية لسيارات ستروين 2025 في مصر.

 

وشهدت قائمة أسعار سيارات ستروين 2025 في مصر، انخفاضاً يقدر بـ50 ألف جنيهاً على أسعار الفئة الثانية من ستروين «C4»، والفئة الثانية من «C4X» موديل 2025، وثبات أسعار باقي الطرازات.

 

كما شهدت القائمة الصادرة عن الشركة المصرية الأوروبية للسيارات، استمرار غياب طراز ستروين سي إليزيه.

 

وتقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية لمتابعيها قائمة أسعار سيارات ستروين 2025 في مصر التي تم الإعلان عنها اليوم.

 

أسعار سيارات ستروين 2025

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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