تكنولوجيا: جهاز Honor Tablet GT Pro ينطلق بمعدل تحديث 144Hz وسعر يبدأ من 350 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Honor اليوم بشكل رسمي عن جهاز Honor Tablet GT Pro اللوحي بمعدل تحديث 144Hz، وسعر يبدأ من 350 دولار.

يتميز جهاز GT Pro اللوحي بشاشة OLED بحجم 12.3 إنش، ودقة عرض 1920 في 3000 بيكسل، كما تتميز الشاشة بمعدل تحديث 144Hz، وسطوع بنسبة 1600 nits، ويضم الجهاز 4 من المكبرات الصوتية مع “IMAX Enhanced”.

أيضاً ينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 8s Gen 3، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت، ويضم الجهاز نظام تبريد بحجم 40000 مم2، والذي يدعم المستخدم بآداء أفضل في تشغيل الألعاب.

كما ينطلق الجهاز بواجهة MagicOS 8.0، ونظام تشغيل Android 14، ويدعم الجهاز الإدخال بقلم Magic-Pencil 3 stylus.

ومن المقرر أن يتوفر Honor Tablet GT Pro بإختيارات في الألوان تتضمن اللون الأبيض، والأسود، وأيضاً اللون الأزرق، بسعر يبدأ من 350 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

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