شكرا لقرائتكم خبر عن البديوي: القمة الخليجية الأوروبية تعكس أهمية تعزيز العلاقات بمختلف الأصعدة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.