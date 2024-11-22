شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. وفاة شقيقة الشيخ صالح كامل وصلاة الجنازة فجر السبت بالمسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت صحيفة عكاظ السعودية ، اليوم الجمعة وفاة مريم عبد الله كامل شقيقة الشيخ صالح كامل صباح اليوم الجمعة، وسيصلى عليها فجر غد السبت فى المسجد الحرام، وسيوارى جثمانها الثرى فى مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.

والفقيدة زوجة وزير الإعلام السابق الدكتور محمد عبده يمانى (رحمه الله)، وشقيقة الشيخ صالح كامل (رحمه الله).