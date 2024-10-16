تكنولوجيا: شاومي تطلق هاتف Redmi A4 5G برقاقة Snapdragon 4s Gen 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي في السوق الهندي اليوم عن هاتف Redmi A4 5G وهو أول الإصدارات المميزة برقاقة معالج Snapdragon 4s Gen 2.

يتميز هاتف Redmi A4 5G بشاشة LCD بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض HD+، ومعدل تحديث 90Hz، كما يأتي بكاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً ينطلق هاتف A4 5G برقاقة معالج Snapdragon 4s Gen 2، والتي تدعم الهاتف بميزة الإتصال بشبكات 5G.

كما يأتي الهاتف بوحدة كاميرة خلفية مميزة بتصميم دائري، والتي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 18W، كما يعد من بين الإصدارات الأقل تكلفة بين هواتف 5G، حيث ينطلق بسعر 120 دولار.

المصدر