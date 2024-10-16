شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. المملكة تسهم في إحباط تهريب 207 كيلوجرامات من الشبو بماليزيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إطار جهود المملكة الاستباقية لمكافحة نشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، تمكنت وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات من رصد ومتابعة عملية تهريب 207 كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو" مخبأة داخل صندوق خشبي "آلة تقنية تنتج قطعا معدنية متنوعة"، متجهة من دولة الإنتاج إلى مملكة ماليزيا، وضبطها بالتنسيق مع الجهات المختصة الماليزية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهود المملكة الدولية لمكافحة نشاطات تهريب المخدرات، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة النظيرة والمختصة في الدول الشقيقة والصديقة.

الإبلاغ عن المخالفين

وأهابت الوزارة بكل من تتوافر لديه أي معلومات عن أي نشاط لإنتاج أو تهريب أو ترويج المخدرات المبادرة بالإبلاغ عنها بالاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية/ و999 في بقية مناطق المملكة.

وبالرقم (995) المخصص لبلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات، والبريد الإلكتروني [email protected].