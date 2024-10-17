شكرا لقرائتكم خبر عن قلق أمريكي من تزايد الدعم العسكري الكوري الشمالي لروسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت الولايات المتحدة وحلفاؤها عن قلقهم من التهديدات النووية والصاروخية التي تمثلها كوريا الشمالية، بالإضافة إلى تزايد دعمها العسكري لحرب روسيا في أوكرانيا، وفقًا لما ذكره مسؤول أمريكي رفيع اليوم الأربعاء.

جاء ذلك فى تصريحات نائب وزير الخارجية الأمريكي كورت كامبل للصحفيين عقب محادثات مع نظيريه من كوريا الجنوبية واليابان بشأن إعادة تنشيط حملة ضغط دولية ضد كوريا الشمالية، والتي تعثرت في السنوات الأخيرة بسبب الانقسام المتزايد في مجلس الأمن الدولي.

ولم يتسن للمسؤول الأمريكي تأكيد مزاعم أوكرانيا بإرسال جنود كوريين شماليين للقتال لصالح موسكو. 8 حكومات غربية وأعلنت واشنطن وسول وطوكيو في وقت سابق اليوم الأربعاء عن خطط مع 8 حكومات غربية لتشكيل فريق دولي جديد لمراقبة تنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية.