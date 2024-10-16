بيرم: المقاومة لن تُهزم ويجب على الدولة الاستفادة من نقاط القوة في الميدان قبيل خوض المفاوضات

أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، في حديث لـ"الجديد"، الى أن "الغرب لا يتحرك باتجاه الشعب اللبناني ودمنا رخيص بالنسبة لهم"، سائلاً "هل القرار 1701 يدافع عن الشعب اللبناني؟ هل أصبحت القوى الرسمية العسكرية جاهزة لردع العدوان الاسرائيلي؟".

ولفت بيرم، الى أن "اسرائيل تُواجه بالحرب "اللامتماثلة"، وما من ضمانات تؤكد أن الاسرائيلي سيلتزم بوقف إطلاق النار ولا جهة تمنع انتشار الجيش اللبناني على أي نقطة في الاراضي اللبنانية".

وذكر أن "لبنان يحترم القرارات الدولية ومن المنطق أن يتحدث رئيس الحكومة بهذه الدبلوماسية، الاسرائيلي لم يعترف بالقرار 1701 ويجب على المقاومة أن تقول كلمتها في الميدان وأساس ما يجب الاتفاق عليه هو وقف العدوان".

وأكد أن "يجب على الدولة اللبنانية الاستفادة من نقاط القوة في الميدان قبيل خوض المفاوضات، ولا نريد خوض سجالات مع أي جهة سياسية وحربنا ليست في الداخل"، مضيفاً "الدولة اللبنانية هي الجهة المفاوضة ولا أحد يأخذ دورها"، معتبراً أن "هناك جهات سياسية "استعجلت وزحطت" والمقاومة لن تُهزم".