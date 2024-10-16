وزير الزراعة: أعداد النازحين تخطت مليونا و400 ألف والمطلوب زيادة الدعم الإنساني مع اقتراب فصل الشتاء

أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، الى أن "أعداد النازحين تخطت مليونا و400 ألف نتيجة العدوان الإسرائيلي، ويجب وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وهو مطلب الأمم المتحدة".
ولفت وزير الزراعة، في حديث لـ"الجزيرة"، الى أن "المطلوب زيادة الدعم الإنساني خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء".
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