رئيس مركز الخليج للأبحاث: القمة الخليجية الأوروبية ناقشت ملفات مهمة أبرزها الأمن العالمي وتعزيز التعاون الاقتصادي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال الدكتور عبدالعزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، اليوم الأربعاء، إن القمة الخليجية الأوروبية تأتي في توقيت مهم للغاية، وقد تطرق البيان الختامي لها إلى عدد من البنود المهمة على المستويات السياسية والاجتماعية والبيئية.

وأضاف في تصريحات متلفزة، أن البيان أكد الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك على أهمية احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وبين أن القمة المقبلة، والمقرر لها الانعقاد في 2026 ستكون في المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن الجانب الاقتصادي احتل جزءا كبيرا في الحوار، بالإضافة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية، والتركيز على قضايا التحول الرقمي، وتكثيف التعاون في الطاقة المتجددة، والمساعدات الإنسانية.

وأكد الدكتور عبدالعزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، أهمية التطرق إلى الأمن العالمي في البيان الختامي وأهمية التعاون في مكافحة الإرهاب، هذا بالإضافة إلى بحث الأزمات في المنطقة سواء فيما يتعلق بقطاع غزة، والأوضاع في لبنان، والبحر الأحمر، واليمن، والقرن الإفريقي.

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