شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الأوروبي: القمة الخليجية الأوروبية رسالة للوحدة والأمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، استعداد الجانب الأوروبي للعمل مع الجانب الخليجي لمعالجة المشاكل الدولية وخاصة في الشرق الأوسط لما تمر به من اضطرابات وتحديات جسيمة.

وأوضح ميشيل في كلمة له خلال انطلاق أعمال القمة الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في مدينة بروكسل اليوم، أن الأزمات أظهرت معاناة إنسانية ضخمة تحتاج التصرف بشكل حاسم حيالها، مشيرًا إلى أن مستقبل المنطقتين مترابط بشكل كبير. القمة الخليجية الأوروبية وشدد رئيس المجلس الأوروبي في كلمته على أهمية طرح شراكة شاملة وأقوى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي من أجل تحقيق رخاء الشعوب، داعيًا الدول الأعضاء في القمة إلى العمل من أجل أن تكون القمة هي الأولى التي تبعث على الوحدة والأمل.

