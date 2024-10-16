شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا.. لجنة تحكيم مسابقة خادم الحرمين تستمع لتلاوات 12 متسابقًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمعت لجنة تحكيم التصفيات النهائية بمسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية في دورتها الأولى، إلى تلاوات 12 متسابقًا في اليوم الأول، وذلك في مختلف أفرع المسابقة الأربعة.

وتنفذ المسابقة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ومثّل المتسابقون في اليوم الأول دول غانا، وموريتانيا، وغامبيا، وبوركينا فاسو، والسنغال، ومالي، ونيجيريا، وساحل العاج، والنيجر، وبنين، وغينيا بيساو.

في حين ستستأنف جلسات المسابقة غدًا الخميس، بالاستماع إلى تلاوات عدد من المتسابقين من دول غرب إفريقيا في مختلف الفروع.



136 متسابقًا

يُذكر أن مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية في دورتها الأولى يشارك فيها 136 متسابقًا من 16 دولة من دول غرب إفريقيا.

ويبلغ مجموع جوائز المسابقة 1.218 مليون ريال، وفق منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية المتميزة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية لإنجاح أعمال المسابقة وعبر لجان متكاملة.

