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نشرة السومرية.. كردستان يدخل الصمت الانتخابي قبل اقتراع عاصف وأزمة الكاز تستفحل في المحافظات

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بغداد - ياسين صفوان - # كردستان يدخل الصمت الانتخابي قبل اقتراع عاصف.. والاحزاب الكردية تخوض مرحلة الاقناع

# مع استفحال ازمة الكاز .. الكهرباء تكشف عن خطتها للعام المقبل وتقدم الية لتزويد المؤسسات بالطاقة

#خلال ثمان واربعين ساعة , ضبط نحو مئة كيلوغرام من المواد المخدرة في خمس محافظات

#الكيان الصهيوني يدمر حيا كاملا جنوب لبنان .. وحزب الله يخنق حيفا بالصواريخ

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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