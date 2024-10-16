انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. كردستان يدخل الصمت الانتخابي قبل اقتراع عاصف وأزمة الكاز تستفحل في المحافظات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - # كردستان يدخل الصمت الانتخابي قبل اقتراع عاصف.. والاحزاب الكردية تخوض مرحلة الاقناع
# مع استفحال ازمة الكاز .. الكهرباء تكشف عن خطتها للعام المقبل وتقدم الية لتزويد المؤسسات بالطاقة
# مع استفحال ازمة الكاز .. الكهرباء تكشف عن خطتها للعام المقبل وتقدم الية لتزويد المؤسسات بالطاقة
#خلال ثمان واربعين ساعة , ضبط نحو مئة كيلوغرام من المواد المخدرة في خمس محافظات
#الكيان الصهيوني يدمر حيا كاملا جنوب لبنان .. وحزب الله يخنق حيفا بالصواريخ