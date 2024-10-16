نشرة السومرية.. كردستان يدخل الصمت الانتخابي قبل اقتراع عاصف وأزمة الكاز تستفحل في المحافظات

بغداد - ياسين صفوان - # كردستان يدخل الصمت الانتخابي قبل اقتراع عاصف.. والاحزاب الكردية تخوض مرحلة الاقناع# مع استفحال ازمة الكاز .. الكهرباء تكشف عن خطتها للعام المقبل وتقدم الية لتزويد المؤسسات بالطاقة

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012