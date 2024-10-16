الجيش: وصول طائرتَين تحملان مساعدات إنسانية وطبية من الأردن وفرنسا

أعلنت قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 16/10/2024، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة تحمل مساعدات إنسانية مقدمة هبة من الأردن، وجرى تسلم الهبة بحضور السفير الأردني في لبنان وليد الحديد وممثل العماد قائد الجيش. كما وصلت طائرة أخرى تحمل مساعدات طبية من فرنسا، وجرى تسلم الهبة بحضور فريق مختص من الطبابة العسكرية في الجيش".

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