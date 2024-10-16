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زلزال بقوة 5,9 درجة شرق تركيا

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ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب زلزال بقوة 5,9 درجة محافظات عدة في شرق تركيا الأربعاء من دون أن يسفر عن ضحايا، بحسب السلطات.
ووقعت الهزة عند الساعة 10,46 (07,46 ت غ) في منطقة كاله بمحافظة ملطية، وهي كانت من الأكثر تضرراً بفعل الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا في السادس من فبراير 2023، وأسفر عن أكثر من 53500 قتيل في البلاد، ونحو ستة آلاف في سوريا المجاورة.
وذكر وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا على منصة «إكس» أن «ثلاثة مبان انهارت بشكل جزئي» في محافظات ملطية وشانلي أورفا وإلازيغ، مؤكداً عدم تسجيل وفيات.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحافي أن 187 شخصاً «تأثروا بالزلزال» وقدم الأطباء لهم الرعاية، ولا يزال 43 شخصاً «تحت المراقبة» بعد ظهر الأربعاء.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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