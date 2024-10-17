لبنان يدعو مجلس الأمن لإلزام إسرائيل بوقف القتال

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (الاتحاد)

تقدمت بيروت بشكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي أدانت فيها استمرار العدوان إسرائيل، ودعت إلى إلزامها بوقف القتال والانسحاب من الأراضي اللبنانية فوراً.

وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان، أمس إنها «تقدمت بشكوى شكوى جديدة إلى مجلس الأمن لإدانة العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان وإلزامها التطبيق الكامل للقرار 1701».

وركزت الخارجية في الشكوى على «الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان خلال الفترة من 3 ولغاية 14 أكتوبر الحالي».

وأدان لبنان «استمرار إسرائيل في خرقها لسيادته بحراً وبراً وجواً، واستهدافها مراكز الجيش اللبناني وهيئات الإسعاف والإغاثة والمدنيين غير المشاركين في الأعمال الحربية بقصف عشوائي للمدن والقرى، حيث سقط مئات القتلى والجرحى من المدنيين».

وتابع البيان: «بالإضافة إلى استهداف إسرائيل محطات نقل المياه ومعبر المصنع الحدودي مع سوريا، وشنّها غارات على محيط قلعة بعلبك المدرجة على قائمة التراث العالمي لـ(اليونيسكو)، وعلى سوق النبطية التاريخي».

وأكد البيان أن «إسرائيل تحاول بالقوة وبالوسائل العسكرية، فرض رؤيتها للأمن في المنطقة ضد سيادة وأمن وسلامة دول المنطقة وشعوبها».

ودعا لبنان مجلس الأمن إلى «إدانة العدوان الإسرائيلي الواسع والمتواصل عليه وعلى شعبه، والاجتياح البري لأراضيه».