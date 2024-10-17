غوتيريش: الهجمات على قوات «اليونيفيل» قد ترقى لجريمة حرب

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الهجمات الإسرائيلية على قوة حفظ السلام الأممية في لبنان «اليونيفيل»، قد تشكل «جريمة حرب».

جاء ذلك بحسب ما نقله ستيفان دوجاريك، متحدث الأمين العام، في مؤتمر صحفي، مساء أمس الأول، بشأن الهجمات الإسرائيلية على قوات «اليونيفيل».

وأوضح دوجاريك أن غوتيريش قال: «الهجمات ضد قوات حفظ السلام (يونيفيل) تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وقد تشكل جريمة حرب».

وأكد أن ما لا يقل عن 5 من أفراد قوات «اليونيفيل» أصيبوا نتيجة الهجمات الإسرائيلية، وأن منشآت الأمم المتحدة تضررت بهذه الهجمات 20 مرة على الأقل منذ الأول من أكتوبر.

وذكر أيضاً أن 23 شخصاً قتلوا في الغارة الجوية الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، مبيناً أن هذه الغارات الجوية «تشكل مصدر قلق عميق».

وفي 10 أكتوبر الحالي، أعلنت «اليونيفيل» إصابة جنديين من قوة حفظ السلام في لبنان جراء استهدف الجيش الإسرائيلي برج مراقبة للقوات الأممية بلبنان.

وبعده بيوم واحد، استهدف الجيش الإسرائيلي المدخل الرئيسي لمركز قيادة «اليونيفيل» في بلدة الناقورة بجنوب لبنان بقذائف مدفعية.

وأصيب برج مراقبة لـ«اليونيفيل» بقذيفة دبابة إسرائيلية، أسفر عن إصابة جنديين آخرين للقوات الأممية، فضلاً عن إصابة جندي ثالث في إطلاق نار.