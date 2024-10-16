شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من انتشار ضباب متباين الشدة على 4 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الأربعاء ، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا في بعض المناطق، وحتى 9 صباحًا في مناطق أخرى.

وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات، بالنسبة لأماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (3 – 1) كيلومترات . أماكن انتشار الضباب الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وطبقة العليا.

مكة المكرمة: الشعيبة والقنفذة والليث.

عسير: البرك والقحمة وأبها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة.

جازان: الدرب وبيش وجازان وفرسان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.