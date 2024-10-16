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طقس الصباح الباكر.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 4 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من انتشار ضباب متباين الشدة على 4 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الأربعاء ، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا في بعض المناطق، وحتى 9 صباحًا في مناطق أخرى.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات، بالنسبة لأماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (3 – 1) كيلومترات.

أماكن انتشار الضباب

الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وطبقة العليا.
مكة المكرمة: الشعيبة والقنفذة والليث.
عسير: البرك والقحمة وأبها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة.
جازان: الدرب وبيش وجازان وفرسان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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