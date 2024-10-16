قرارات عاجلة لإنقاذ الموسم الثّالث من “الطّائر الرّفراف”

يبدو أنّ شركة إنتاج المسلسل التّركي “الطّائر الرّفراف”، اتخذت قرارات عاجلة لإنقاذ العمل، بعد أن غاب عن قائمة أكثر من عشر مسلسلات تركيّة، من حيث نسبة المشاهدة خلال الأسبوع الفائت وتصدّر المرتبة الأولى مسلسل “المنظّمة”.

في التّفاصيل، قرّرت الشّركة المنتجة لمسلسل “الطّائر الرّفراف”، إجراء تغييرات جذريّة في الحلقات المقبلة من العمل، تبدأ من عودة الممثّل شتين تكيندور (٧٩ عام) (هاليس آغا) إلى المسلسل، بعد غيابه عن بداية الموسم الثّالث، بنصيحة من طبيبه وخضوعه لفحوصات طبّيّة.

كما ستشهد بعض الحلقات القليلة القادمة من مسلسل “الطّائر الرّفراف”، انفصالات للممثّلين الذين انضمّوا إلى الموسم الثّالث.

كما أنّ سيناريو العمل سيعود تدريجيًّا للتّركيز على أهل القصر، مثل بداية المسلسل وسيتِم لمّ شمل سيران وفريد.

نذكر أنّ غياب مسلسل “الطّائر الرّفراف”، بموسمه الثّالث، عن قائمة أكثر الأعمال مشاهدة خلال الأسبوع الفائت، شكّل مفاجأة للجمهور، خصوصًا أنّ المسلسل لم يحظَ بنسب مشاهدة عالية بعد بدء عرض أولى حلقات موسمه الجديد.

كما نذكر أنّ انسحاب الممثّلة أوزنور سرتشيلار، التي تجسّد شخصيّة “أسومان” في الموسم الثّالث من “الطّائر الرّفراف”، بشكل مفاجئ شكّل صدمة أكبر للمتابعين، خصوصًا أنّ دورها كان محبّبًا عند جمهور المسلسل.

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وكان الجزء الثّالث من مسلسل “الطّائر الرّفراف”، قد انطلق عرضه وسط العديد من المفاجآت أبرزها انفصال الكاتب محمّد باريش جونجر عن كتابة الموسم الثّالث منه وتعاقدت شركة الإنتاج رسميًّا مع الكاتبة زينب بونتشي التي من أعمالها إبنة السّفير وطيور النّار، لكتابة هذا الموسم.”