الامارات | تدشين أكبر مركز بيانات محسن بالذكاء الاصطناعي في عجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط -عجمان، على أحدث التقنيات الرقمية والتطبيقات الذكية والمشاريع النوعية في معرض جيتكس 2024، والذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي.

وأعرب عن فخره بالحدث التقني الأهم الذي يجمع تحت مظلته كافة الجهات والدوائر والمؤسسات والشركات الرائدة في المجال الرقمي، ويعد منارة للعقول النابغة من كافة أقطار العالم لتلتقي بدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تمثل نموذجًا مثاليًا وعالميًا قي مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وقال الشيخ راشد بن حميد: "في كل دورة لجيتكس نرى أهم المنتجات والحلول التقنية، والمشاريع الواقعية، ونلتقي بكبرى الجهات وصُنّاع ومطوّري التكنولوجيا على مستوى العالم، لنطلع على إنجازات مشرفة في مختلف المجالات".

وتجول النعيمي في منصات المعرض، حيث اطلع على أبرز إنجازات جهات ودوائر حكومة عجمان في المجالات التقنية، و أحدث الابتكارات الرقمية والخدمات الذكية، مشيدًا بمضي إمارة عجمان بخطوات واثقة وثابتة قي مضمار التحول الرقمي الكامل وتوظيف الذكي الاصطناعي لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع.

واطلع على أحدث التقنيات والمشاريع في منصات المعرض والتي تعتمد التحسين والتطوير المستدام لتقديم الأفضل.

وشهد خلال زيارته تدشين أكبر مركز بيانات محسّن بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الإمارات، أنشأته شركة "خزنة" داتا سنتر، في إمارة عجمان، ليعد الأوّل من نوعه على مستوى المنطقة.

واستمع لشرح مفصل عن المركز الذي تقدر البيانات المحسن بالذكاء الاصطناعي فيه ل 100 ميجاوات، مما يعكس استعداد الإمارات لقيادة الابتكار بالذكاء الاصطناعي ، ويساهم بشكل إيجابي في دعم الاقتصاد المحلي عبر تمكين الوظائف لأصحاب المهارات العالية في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تعزيز سمعة الدولة كمركز استثماري للأعمال والذكاء الاصطناعي والابتكار.