شكرا لقرائتكم خبر انطلاق بطولة "هاوي" للبلوت في منطقة مكة المكرمة غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظّم البوابة الوطنية للهوايات "هاوي"، إحدى مبادرات مركز برنامج جودة الحياة، خمس بطولات للبلوت بالمملكة، أولها في منطقة مكة المكرمة، يومي 17 - 18 أكتوبر، بهدف تعزيز ممارسة هذه الهواية الشعبية، وتحفيز الأفراد بشكل عام على اختيار هواياتهم المفضلة.

وتجري منافسات البطولة في الكلية العالمية بجدة، ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر تطبيق "هاوي" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.

وتستهدف البطولة جميع هواة البلوت في منطقة مكة المكرمة، كما تقرر أن تُلعب البطولة وفق النظام السويسري؛ من خمس جولات، يتأهل منها أربعة فرق يتنافسون فيما بينهم بنظام خروج المغلوب.

وتشترط البطولة التي يصل مجموع جوائزها إلى 20 ألف ريال، أن يكون اللاعب مسجّلًا في تطبيق "هاوي" حتى تتاح له فرصة المشاركة في البطولة، إضافة إلى الالتزام بقوانين الآداب العامة في الزي وغيره.

وسبق للبوابة الوطنية للهوايات "هاوي" تنظيم العديد من البطولات في مختلف مناطق المملكة، ومن المنتظر أن يتم تنظيم المزيد خلال الأشهر المقبلة.

وتأتي بطولة البلوت للهواة، ضمن سلسلة من الفعاليات التي تشرف عليها البوابة لتنمية قطاع الهوايات في جميع أنحاء المملكة، ولها دور كبير في تحفيز الأفراد على ممارسة هواياتهم بمختلف فئاتهم العمرية، وتوسيع قاعدة ممارسة لعبة البلوت، مع التركيز على بث روح التنافس الرياضي المحمود في المجتمع.

يذكر أن قطاع الهوايات في المملكة، شهد نموًا متسارعًا منذ إسناد كل ما يرتبط بالقطاع إلى مركز برنامج جودة الحياة؛ الذي أسس مع (12) جهة حكومية المظلة المعنية بقطاع الهوايات (هاوي)، التي تعمل على تقديم الدعم والتمكين للهواة من الجنسين في مختلف الهوايات، إلى جانب التوعية المستمرة بأهمية ممارستها.