الأمير الحسين والأميرة رجوة يحتفلان بفوز المنتخب الأردني من المدرجات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 01:23 صباحاً - ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، دائماً يحرض على دعم بلاده في جميع الرياضات، وعلى رأسها المنتخب الوطني لكرة القدم، كما يقدم لهم الدعم المعنوي، سواء بنشر رسائل الدعم والتشجيع عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، أو بحضور المباريات، وتشجيعهم بحماس.

الأمير الحسين والأميرة رجوة يدعمان المنتخب الأردني

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نشر الحساب الرسمي لقناة المملكة وقناة عمّان صور للأمير الحسين بصحبة زوجته الأميرة رجوة الحسين- في أول مشاركة لها بعد ولادتها الأميرة إيمان- وهما يشاهدان المباراة في المدرجات، ويشجعان المنتخب الأردني (منتخب النشامى) خلال مواجهة المنتخب العُماني على ستاد عمّان الدولي، ضمن الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. وانتهت المباراة بفوز المنتخب الأردني على المنتخب العُماني 4 مقابل لا شيء. وظهرت الفرحة العارمة على ولي العهد والأميرة رجوة بعد انتهاء المباراة.

كما نشر الأمير عبر خاصية "ستوري" بانستغرام، فيديو احتفالات لاعبي المنتخب بالفوز والتأهل، وعلق عليها قائلاً: "الحمدلله مبارك لنا الفوز".

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وكان قد نشر ولي العهد، الخميس الماضي، مقطع فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي بمنصة إنستغرام، ضم صوراً لنجوم وجماهير المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم، بمناسبة المباراة التي خاضها المنتخب الوطني مع نظيره الكوري الجنوبي، يوم الخميس، على ستاد عمان الدولي. وتضمن الفيديو أغنية للفنان عمر العبداللات "أبشري يا بلادنا حنا لها"، ووقت إقامة المباراة عند الساعة الخامسة، وعلم الأردن.

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ولادة الأميرة إيمان الحسين

إعلان الأمير الحسين استقبال مولودته الأولى- الصورة من قصص إنستغرام الأمير الحسين

زفَّ ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله خبر أدخل الفرح والسرور ليس فقط على قلب الشعب الأردني، بل العالم العربي أجمع والجمهور الملكي خاصةً، حيث أعلن ولي العهد الأمير الحسين، استقباله وزوجته الأميرة رجوة الحسين مولودتهما الأولى، حيث شارك الأمير الحسين خبر ولادة الأميرة رجوة من خلال قصص إنستغرام حسابه الرسمي على إنستغرام، جاء كالتالي:"لك الحمد حمداً يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. لقد منّ الله علينا بمولودة أسميناها إيمان. اللهم اكتب لها حُسن الخَلق والخُلُق والصحة والعافية. اللهم انبتها نباتاً حسناً واجعلها من الصالحات الذاكرات".

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الأمير حسين يحمل الأميرة إيمان ويؤذن لها

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يؤذن في أذن مولودته، سمو الأميرة إيمان بنت الحسين، اقتداء بسنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم #الأردن #نبارك_للحسين pic.twitter.com/tqL46acUEv— RHC (@RHCJO) سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يؤذن في أذن مولودته، سمو الأميرة إيمان بنت الحسين، اقتداء بسنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم #الأردن #نبارك_للحسين pic.twitter.com/tqL46acUEv — RHC (@RHCJO) August 3, 2024

اقتداءاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام الأمير الحسين بترديد الأذان في أذن الأميرة إيمان، حيث ظهر في بداية الفيديو إحدى طاقم التمريض تُناول الأمير الحسين ابنته المولودة حديثاً، ثم يقوم بترديد الأذان في أذنها. هذا وقد أرفق الديوان الملكي الهاشمي تعليقاً على مقطع الفيديو جاء كالتالي: "سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يؤذن في أذن مولودته، سمو الأميرة إيمان بنت الحسين، اقتداء بسنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم".

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