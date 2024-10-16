ماذا جنى فيلم بنسيون دلال في آخر ليلة ؟

ياسر رشاد - القاهرة - جمع فيلم بنسيون دلال، بطولة بيومي فؤاد، عمر متولي، محمود حافظ، الإثنين إيرادات بلغت قيمتها 128 ألفا و810 جنيها في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

كانت احتفلت أسرة فيلم بنسيون دلال، بطولة بيومي فؤاد، عمر متولي، محمود حافظ، بالعرض الخاص للعمل بإحدى سينمات القاهرة.

شهد العرض الخاص لـ فيلم بنسيون دلال، حضور عدد من النجوم، أبرزهم: بيومي فؤاد، وليد فواز، عمر متولي، طاهر أبو ليلة، إسراء رخا، وغيرهم من الفنانين.

الفيلم من تأليف شادي الرملي وحسين نيازي، بطولة بيومي فؤاد، عمر متولي، محمود حافظ، وليد فواز ومحمد رضوان وطاهر أبو ليلة، إبرام سمير، أسامة السيد الشهير بميكا، خالد سرحان، أمجد الحجار، جيهان خيري، ألحان المهدي، إسراء رخا ميشيل ميلاد، يوسف إسماعيل، أمجد عابد، أسامة عبد الله، وسلمى المحجوبية، غادة طلعت، ضيفة شرف الفيلم النجمة نسرين أمين ومن إخراج شادي الرملي.

قصة فيلم بنسيون دلال

تدور قصة فيلم بنسيون دلال حول سيد الجدع (بيومي فؤاد) الذي يقرر أن يخدع أبناءه الخمسة ويبيع فندق صغير "البنسيون" الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة، مدعياً أنه سيسافر للقاء المستثمرين. أثناء غيابه يحاول أحد أبنائه "مجاهد" الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية في البنسيون لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب.



في نفس الوقت يحاول الابن "عادل" المطرب أن يدعو منتجاً مهماً لسماعه وهو يغني، أما الابنة "عايدة" الناشطة النسوية فتقوم بدعوة عدد من أصدقائها ومتابعيها لتصوير فيلم عن التحرش، كذلك يستضيف الابن "عصام" المتشدد دينياً أمير جماعته ومعه شخص غامض في البنسيون. كل ذلك يحدث بينما يحاول الابن "باستاردو" سرقة البنك المجاور للبنسيون من خلال نفق قام بحفره في بدروم البنسيون. لكن تتشابك الخطوط وتتعقد بسبب مفاجأة غير متوقعة للجميع.