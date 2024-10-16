بالصور- الكويت تستعدّ لاستقبال عبدالله الرّويشد بفرح وبهجة

تستعدّ دولة الكويت بفرح كبير، لاستقبال ابنها الفنّان عبد الله الرّويشد، غدًا الخميس، في السابع عشر من شهر تشرين الأول/اكتوبر الجاري، بعد رحلة علاج ونقاهة دامت أشهر عديدة في ألمانيا .

بهذه المناسبة، تزيّنت طرق وشوارع الكويت بصور عبد الله الرّويشد، استعدادًا واحتفاءً بعودته إلى أرض الوطن .

كما دُوّنَت على صور “الرّويشد”، عبارات التّرحيب والمحبّة من أبناء وطنه وجمهوره وشركة “روتانا”، أبرزها: “نبي نلمّك بشوق ونحضنك” و “نحنا دنيا من الوله” وهي عبارة مأخوذة من إحدى أغنياته و “وحشت الدّار يا بو خالد” وغيرها.

من جهته، “نشر الرّويشد “عبر “إكس”، رسالة عبّر فيها عن شوقه الكبير للعودة إلى أرض الوطن، إذ كتب:”آه يا كثر اشتياقي لم يبقَ في صبري باقي، أتخيّل كيف لحظات التّلاقي بأرضي بين أهلي وناسي”.

الجدير ذكره أن أسيل، إبنة عبدالله الرويشد، كنت قد اعلنت هذا الخبر السار في تغريدة عبر حسابها على “إكس”، إذ نشرت صورة والدها وكتبت: “راجع لكم بشوقٍ وفرح”. وأضافت: “بحفظ الله ورعايته يعود إلى أرض الوطن يوم الخميس١٧/١٠ والدنا عبد الله الرويشد من ألمانيا بعد رحلة العلاج”.”.

كذلك أعادت أسيل نشر سيلاً من الرسائل المهنِّئة برجوع عبدالله الرويشد سالمًا الى بلده، أبرزهم الفنانة نوال الكويتيّة، الإعلامي داوود الشريان، شركة روتانا وغيرهم.

ومن المقرّر، أن تنظّم الجهّات المسؤولة في الكويت حفل إستقبال تكريمي للرويشد إحتفاءً بعودته الى أرض الوطن.

وكان عبدالله الرُّوَيشد، قد تعرّض لعارض صحّي مفاجئ في شهر شباط- فبراير الفائت وتمّ نقله مباشرة الى مستشفى جابر في الكويت بعد تعرّضه لأزمة صحيّة أثناء وجوده في منزله.

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على أثر ذلك، تمّ تأجيل حفل ليلة وداعيّة للفنّان الرّاحل عبد الكريم عبد القادر كانت إقامتها مقرّرة بتاريخ ٢٣ فبراير ٢٠٢٤ بمشاركة “الرُّوَيشد” على مسرح محمّد عبده أرينا ضمن حفلات موسم الرّياض حتى إشعار آخر، بعدها تمّ نقل عبد الله الرّويشد إلى ألمانيا لمتابعة رحلته العلاجيّة وقضاء فترة النّقاهة.