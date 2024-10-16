انت الان تتابع خبر ما تضمنته زيارة السوداني الى ديالى والان مع التفاصيل
■ افتتاح طريق بغداد- الخالص، ضمن مشروع تأهيل وصيانة طريق بغداد- كركوك.
■ متابعة الأعمال التنفيذية في مشروع مجاري الخالص.
■ المتابعة الميدانية لمشروع مجاري غرب بعقوبة بمرحلته الثانية.
■ زيارة ميدانية إلى مشروع المستشفى الأسترالي شرق مدينة بعقوبة، بسعة 400 سرير.
■ ترؤس اجتماع لمسؤولي الدوائر والتشكيلات الخدمية في محافظة ديالى.
■ الإعلان عن إدراج مجموعة مشاريع جديدة في عدد من أقضية ونواحي ديالى، وهي كالآتي:
● إدراج تنفيذ (99) مدرسة في عموم ديالى، بتمويل من صندوق العراق للتنمية.
● مشروع مجاري قضاء المقدادية.
● مشروع مجاري مركز قضاء بلدروز.
● مشروع مجاري جلولاء.
● مشروع مجاري قضاء خانقين.
● مشروع مجاري بهرز.
● مشروع مجاري بني سعد.
● مشروع مجاري كنعان.
■ ترؤس اجتماع ضمّ محافظ ديالى ورئيس وأعضاء مجلسها، بحضور أعضاء مجلس النواب عن المحافظة.
■ لقاء جمع من شيوخ عشائر ووجهاء محافظة ديالى.
■ ترؤس اجتماع للقيادات العسكرية والأمنية في محافظة ديالى.