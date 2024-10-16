انت الان تتابع خبر ما تضمنته زيارة السوداني الى ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الزيارة تضمنت ما يأتي:■ افتتاح طريق بغداد- الخالص، ضمن مشروع تأهيل وصيانة طريق بغداد- كركوك.

■ متابعة الأعمال التنفيذية في مشروع مجاري الخالص.

■ المتابعة الميدانية لمشروع مجاري غرب بعقوبة بمرحلته الثانية.

■ زيارة ميدانية إلى مشروع المستشفى الأسترالي شرق مدينة بعقوبة، بسعة 400 سرير.

■ ترؤس اجتماع لمسؤولي الدوائر والتشكيلات الخدمية في محافظة ديالى.

■ الإعلان عن إدراج مجموعة مشاريع جديدة في عدد من أقضية ونواحي ديالى، وهي كالآتي:

● إدراج تنفيذ (99) مدرسة في عموم ديالى، بتمويل من صندوق العراق للتنمية.

● مشروع مجاري قضاء المقدادية.

● مشروع مجاري مركز قضاء بلدروز.

● مشروع مجاري جلولاء.

● مشروع مجاري قضاء خانقين.

● مشروع مجاري بهرز.

● مشروع مجاري بني سعد.

● مشروع مجاري كنعان.

■ ترؤس اجتماع ضمّ محافظ ديالى ورئيس وأعضاء مجلسها، بحضور أعضاء مجلس النواب عن المحافظة.

■ لقاء جمع من شيوخ عشائر ووجهاء محافظة ديالى.

■ ترؤس اجتماع للقيادات العسكرية والأمنية في محافظة ديالى.

