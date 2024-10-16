بكلمات مؤثرة.. إسعاد يونس تنعى ضحايا حادث أتوبيس الجلالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نعت الفنانة إسعاد يونس، ضحايا حادث أتوبيس الجلالة، الذي أسفر عن وفاة أكثر من 12 طالب فضلًا عن إصابة 30 آخرين.

وكتبت إسعاد عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون ببالغ الحزن والأسى أتقدم بخالص العزاء والمواساة في وفاة المغفور لهم بإذن الله، طلبة جامعة الجلالة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان".

وكان حادث مأساوي وقع أمس على طريق الجلالة أثناء عودة طلاب كلية الجلالة من الجامعة إلى القاهرة، بعدما انقلب الأتوبيس بسبب السرعة الزائدة والانحناءات بالطريق، وكشفت آخر حصيلة لعدد الضحايا وفاة 13 طالب أغلبهم بنات وإصابة 30 آخرين.

وتشارك إسعاد يونس في مسلسل "تيتا زوزو"، من بطولة بسمة داود، محمد كيلاني، مصطفى غريب، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبدالعزيز وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

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