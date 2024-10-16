موعد انضمام دولي الزمالك قبل السفر إلى الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تقرر أن ينضم رباعي الزمالك الدولي إلى معسكر الفريق قبل السفر إلى الإمارات استعدادا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

وتواجد الخماسي، محمد عواد وناصر ماهر وأحمد سيد زيزو ومحمد شحاتة، في معسكر المنتخب الماضي، بينما تم استبعاد نبيل عماد دونجا بسبب الإصابة.

وأكد مصدر داخل النادي الأبيض، في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن جوميز قرر منح الرباعي راحة من التدريبات اليوم، خشية من تعرضهم للإرهاق، بسبب وصولهم من موريتانيا اليوم بعد المشاركة مع منتخب مصر.

وأوضح المصدر، أن الرباعي سوف ينضمون إلى بعثة الزمالك مباشرة غدا الخميس في مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى الإمارات.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.