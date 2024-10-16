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الأهلي يعتمد الميزانية بـ7 مليارات و144 مليون جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 10:55 م

اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء ميزانية النادي للسنة المالية المنتهية مؤخرا. ووصلت ميزانية الأهلي إلى 7 مليارات و144 مليون جنيه، بزيادة أكثر من 2 مليار جنيه عن العام الماضي.

وكان مجلس إدارة النادي الاهلي قرر في اجتماعه الذي عقد اليوم دعوة الجمعية العمومية العادية عن العام المالي 2023/2024 للانعقاد يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 نوفمبر القادم، وذلك لاعتماد جدول الأعمال، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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