شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعتمد الميزانية بـ7 مليارات و144 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء ميزانية النادي للسنة المالية المنتهية مؤخرا. ووصلت ميزانية الأهلي إلى 7 مليارات و144 مليون جنيه، بزيادة أكثر من 2 مليار جنيه عن العام الماضي.

وكان مجلس إدارة النادي الاهلي قرر في اجتماعه الذي عقد اليوم دعوة الجمعية العمومية العادية عن العام المالي 2023/2024 للانعقاد يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 نوفمبر القادم، وذلك لاعتماد جدول الأعمال، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي.