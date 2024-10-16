شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعتمد الميزانية بـ7 مليارات و144 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 10:55 م
اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء ميزانية النادي للسنة المالية المنتهية مؤخرا. ووصلت ميزانية الأهلي إلى 7 مليارات و144 مليون جنيه، بزيادة أكثر من 2 مليار جنيه عن العام الماضي.
وكان مجلس إدارة النادي الاهلي قرر في اجتماعه الذي عقد اليوم دعوة الجمعية العمومية العادية عن العام المالي 2023/2024 للانعقاد يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 نوفمبر القادم، وذلك لاعتماد جدول الأعمال، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي.
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