شكرا لقرائتكم خبر عن سيف هانى أفضل لاعب فى لقاء الأهلى وبطل الكونغو فى بطولة أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

حصل سيف هانى، لاعب فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى، على لقب أفضل لاعب فى مباراة فوز فريقه على النجم الكونغولى بنتيجة 45-14 فى ختام دور المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية، المقامة فى المغرب خلال الفترة من 10 إلى 19 أكتوبر الجارى.

وحقق فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى الفوزعلى ميكال الإثيوبى بنتيجة 67-11 فى أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا الجمعة، قبل أن يكرر فوزه على سى إف جى الكونغولى بنتيجة 38-19 فى ثانى مواجهاته بالبطولة.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق النجم الكونغولي وسي إڤ جي ‏الكونغولي وميكال الإثيوبي.

وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» كالتالي:‏

‏‎إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - أحمد خيري - سيف هاني - عبد الرحمن فيصل - محسن رمضان - محمد لاشين - عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي - نبيل شريف - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.