شكرا لقرائتكم خبر عن سيف هانى أفضل لاعب فى لقاء الأهلى وبطل الكونغو فى بطولة أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 11:01 م
حصل سيف هانى، لاعب فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى، على لقب أفضل لاعب فى مباراة فوز فريقه على النجم الكونغولى بنتيجة 45-14 فى ختام دور المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية، المقامة فى المغرب خلال الفترة من 10 إلى 19 أكتوبر الجارى.
وحقق فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى الفوزعلى ميكال الإثيوبى بنتيجة 67-11 فى أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا الجمعة، قبل أن يكرر فوزه على سى إف جى الكونغولى بنتيجة 38-19 فى ثانى مواجهاته بالبطولة.
وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق النجم الكونغولي وسي إڤ جي الكونغولي وميكال الإثيوبي.
وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» كالتالي:
إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - أحمد خيري - سيف هاني - عبد الرحمن فيصل - محسن رمضان - محمد لاشين - عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي - نبيل شريف - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.
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