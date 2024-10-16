الداخلية تضبط 109 قطع سلاح ناري و368 قضية مخدرات خلال يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:



واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها المكثفة لتعزيز الأمن وضبط الخارجين على القانون في مختلف أنحاء الجمهورية.



وتمكنت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط 109 قطع سلاح ناري بحوزة 86 متهمًا، وتنفيذ 61653 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بالإضافة إلى ضبط 368 قضية مخدرات.



كما أسفرت الحملات عن القبض على 17 متهمًا هاربًا، و24 متهمًا متورطين في أعمال بلطجة، بالإضافة إلى ضبط 250 دراجة نارية مخالفة، و20633 مخالفة مرورية متنوعة. كما تم فحص 61 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، حيث أظهرت النتائج إيجابية 11 حالة منهم.



يأتي هذا ضمن إطار الجهود المستمرة لمواجهة الجرائم وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة، واستمرار إحكام السيطرة الأمنية.