وفاة شقيق الفنانة غادة إبراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعلنت الفنانة غادة إبراهيم وفاة شقيقها، اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

وكتبت غادة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أخويا مات"، ولم تكشف عن تفاصيل الجنازة والعزاء.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة غادة إبراهيم مسلسل "ابن موت"، بطولة الفنان خالد النبوي، علا غانم، محمد نجاتي، محمد لطفي، إدوارد، أحمد خليل، منة فضالي، هيدي كرم، تأليف مجدي صابر، إخراج سمير سيف.

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