الامارات | دبي تجمع نجوم العالم في «كأس الأساطير»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه أنظار عشاق كرة القدم من مختلف دول العام لمتابعة مباراة «كأس الأساطير دبي 2024»، التي يستضيفها استاد آل مكتوم بنادي النصر يوم 30 الجاري، وتُقام منافساتها بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وذكر بيان صحافي، أن المباراة المنتظرة تجمع نخبة اللاعبين الدوليين، وفي مقدمتهم ديفيد سيلفا، وبول سكولز، وجون تيري، وروبرتو كارلوس، وبول بوغبا الذي سيظهر للمرة الأولى في مباراة تنافسية منذ أكثر من عام.

كما سيشارك في المباراة ديفيد فيا، ومايكل أوين، ومروان فيلايني، وإدغار ديفيدز، وبلال ريبيري، وبليز ماتويدي، من بين العديد من اللاعبين الآخرين، بينما سيتولى المدرب الأسطوري للمنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب تدريب أحد الفريقين.

وذكر البيان: «يتنافس في البطولة فريقان، هما فريق كينجز X1، وفريق هيدج آند ساكس، وسيضم كل فريق عدداً من نجوم الكرة الذين تألقوا في الدوريات الأوروبية، وستكون هذه المباراة إضافة مميزة لقائمة الفعاليات الرياضية التي تنظم في دبي. ويجمع هذا الحدث بين الإبداع واللعب المثير والروح الرياضية مع الالتزام بالاستدامة، ويقدّم هذا الحدث فرصة لا مثيل لها للمشجعين لمشاهدة نجوم كرة القدم وهم يتنافسون من جديد».

وتُعد المباراة احتفالاً يجمع أكبر الأسماء في عالم كرة القدم في مواجهة ملحمية، واحتفالاً بالمجتمع والمسؤولية، حيث سيتم التبرع بنسبة 10% من مبيعات التذاكر لمؤسسة الجليلة، لدعم مبادرات الرعاية الصحية والتعليم.