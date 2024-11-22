الامارات | مشاركة مكثفة لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في منتدى المرأة العالمي - دبي 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن مشاركته الموسعة خلال أعمال منتدى المرأة العالمي - دبي 2024، الذي سيعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يومي 26 و27 نوفمبر الجاري، في مدينة جميرا بدبي، وذلك بالتعاون مع أبرز المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالمرأة، ومتطلبات تعزيز دورها في المجتمع والاقتصاد والسياسة، وريادة الأعمال والثقافة والفنون والإبداع والتكنولوجيا والابتكار.

وتأتي المشاركة المكثفة للمجلس في منتدى المرأة العالمي - دبي 2024، في إطار توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع دول العالم والمنظمات العالمية، بما يرسّخ المكانة العالمية لدولة الإمارات كنموذج رائد في التوازن بين الجنسين، الذي يُعد ركيزة محورية للاقتصاد المستدام والازدهار المجتمعي.

وتضم قائمة الشركاء العالميين لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومنتدى المرأة العالمي - دبي 2024، كلاً من: مجموعة البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والمجلس الأطلسي (The Atlantic Council)، ومؤسسة التمويل الدولية، ومبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-FI)، وغيرها من المؤسسات والمنظمات التي تسهم جميعها في تطوير وإثراء برنامج متكامل يستعرض الاتجاهات الرئيسة والتحديات والحلول اللازمة لتحقيق التكافؤ في فرص العمل والحصول على الخدمات والمساهمة في بناء مجتمعات أكثر ازدهاراً.

قوة التأثير والتعاون

في السياق ذاته، قالت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مجلس الإدارة العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة، منى غانم المرّي، إن «منتدى المرأة العالمي - دبي 2024 هو تجسيد ومثال حي لقوة التعاون والشراكات البناءة لتحقيق مزيد من التقدم في ملف المرأة، حيث يجتمع نخبة من القادة والشركاء من مختلف أنحاء العالم لتحقيق رؤية موحدة نحو عالم أكثر شمولية وعدالة».

وأضافت المرّي: «نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع جميع الشركاء لإيجاد فرص متكافئة للمرأة، وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار لتحقيق أقصى استفادة من قدراتها، فنحن نعمل معاً لبناء عالم تكون فيه المساواة بين الجنسين ليست مجرد حلم بل حقيقة ملموسة، لذلك نسعى لبناء منصة فاعلة من خلال المنتدى لفتح آفاق أرحب من الفرص أمام المرأة في جميع المجالات لرسم مستقبل أكثر ازدهاراً».

وأوضحت المرّي أن التوازن بين الجنسين يُشكل مكوناً رئيساً للنسيج الاجتماعي، وركيزة أساسية لرؤية دولة الإمارات، وضمن هذا السياق يشارك المجلس في المنتدى عبر أنشطة مكثفة، تلقي الضوء على التجربة الملهمة لدولة الإمارات في التمكين القيادي للمرأة، وجهود الدولة لدمج التوازن بين الجنسين بشكل وثيق في استراتيجياتها للتنمية المستدامة، وفرص تعزيز التعاون مع الشركاء، مؤكدة أن نشاط المجلس ضمن منتدى المرأة العالمي بالتعاون مع المنظمات الدولية يمثل جوهر استراتيجية عمل المجلس، بما يتماشى مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشأن التوازن بين الجنسين، وتمكين جميع النساء في المنطقة والعالم.

من جانبها، أكدت الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، موزة محمد الغويص السويدي، أن منتدى المرأة العالمي - 2024 سيشهد تنظيم جلسات حوارية ورش عمل مشتركة مع الشركاء العالميين، تهدف إلى تحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين على مستوى المنطقة والعالم، كما سيتم خلاله الإعلان عن مبادرات مشتركة جديدة تعزز علاقات التعاون القائمة مع هذه المنظمات منذ تأسيس المجلس عام 2015، وتتعلق أهداف هذه المبادرات بترسيخ التوازن بين الجنسين بالقطاعين الحكومي والخاص، وفي جميع المجالات محلياً وإقليمياً وعالمياً.

مجموعة البنك الدولي

تشارك مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في عدد من الجلسات المتخصصة وورش العمل التي تبحث أفضل السبل لتعزيز التوازن بين الجنسين عبر السياسات والأطر القانونية، حيث ستشارك في جلسة لمناقشة نتائج تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2024»، وفي جلسة ثانية بعنوان «تعزيز التغيير عبر تبادل المعرفة»، وفي جلسة بعنوان «تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة.. الاتجاهات المستقبلية»، وورشة عمل أخرى بالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن التشريعات القانونية والمساواة بين الجنسين في الأجور.

المنتدى الاقتصادي العالمي

يشهد منتدى المرأة العالمي - دبي 2024 تنظيم ورشة عمل عن المساواة بين الجنسين في عصر التكنولوجيا، يشارك فيها المنتدى الاقتصادي العالمي ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.

تمويل رائدات الأعمال

تتناول جلسات مبادرة تمويل رائدات الأعمال القضايا الجوهرية التي تواجه رائدات الأعمال في المجالين المالي والمناخي. وتستعرض جلستا «تمكين رائدات الأعمال في قطاع المناخ» و«ميثاق مبادرة تمويل المرأة» الحلول العملية لتوسيع فرص الوصول إلى التمويل ودفع عجلة العمل المناخي من خلال ريادة الأعمال النسائية، كما ستقدم مبادرة مبتكرة لسد الفجوة بين الجنسين في مجال التمويل.

مؤسسة التمويل الدولية

تحتفي جلسة مؤسسة التمويل الدولية، تحت عنوان «هي الفائزة: إلهامات من رائدات الأعمال» بنجاحات رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستعرض قصص نجاحهن الملهمة، وكيف أسهم برنامج «هي الفائزة» في تمكينهن وتحقيق طموحاتهن.

المجلس الأطلسي

يشارك المجلس الأطلسي في ورشة عمل تتناول سبل دمج أهداف التنمية المستدامة في قطاع الأعمال، كما سيشارك في جلسة نقاشية بعنوان «النساء في القيادة.. ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

«التعاون الاقتصادي والتنمية»

تبحث جلسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تحت عنوان «تمكين روّاد الأعمال: الفرص والتمويل المالي» سبل التغلب على العقبات والتحديات المالية التي تواجه رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مكتب الأمم المتحدة

تحتفي جلسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تحت عنوان «لمحات من الشراكة الإنسانية بين الإمارات والأمم المتحدة» بالمساهمات الحيوية البارزة التي تقدمها دولة الإمارات في تعزيز الجهود الإنسانية العالمية، وتهدف الجلسة إلى إبراز الدور الريادي لدولة الإمارات في العمل الإنساني، وتسليط الضوء على التعاون المشترك مع الأمم المتحدة.

مؤسسة بترفلاي

تسعى جلسة «تحويل التحديات إلى فرص»، التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة بترفلاي إلى إبراز التحديات الخاصة التي تواجه النساء ذوات الهمم في ميدان العمل، واستعراض الاستراتيجيات الفعّالة الهادفة إلى مساعدة الشركات والمجتمعات في إزالة العوائق وتوفير فرص متكافئة للنساء في مكان العمل.

ويتضمن جدول أعمال المنتدى أكثر من 130 جلسة نقاشية وورشة عمل، يتحدث فيها أكثر من 250 مسؤولاً وقائداً ملهماً وصانع تأثير من أكثر من 65 دولة، وبمشاركة 25 وزيراً ووزيرة، وبحضور 4000 شخصية من المنطقة والعالم.

• نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع جميع الشركاء لإيجاد فرص متكافئة للمرأة، وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار.