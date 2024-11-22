الامارات | مهرجان أم الإمارات يستعد لاحتفالية لا تُنسى في عيد الاتحاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد مهرجان أم الإمارات، مهرجان الترفيه والمرح لكل العائلة، لاستقبال العائلات والزوّار للاحتفال بعيد الاتحاد، حيث سيستمتع زوّار المهرجان في هذا اليوم المميّز بأجواء احتفالية لا تُنسى، من الألعاب النارية المذهلة والحفلات الموسيقية والأنشطة التي تحتفي جميعها بالتاريخ الأصيل والثقافة العريقة والتراث الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة في ساحة العين يومي الأول والثاني من ديسمبر.

ومن المقرر أن يختتم مهرجان أم الإمارات فعالياته في العين باحتفال كبير، حيث يحتفي الزوّار بروح الاتحاد الخالدة، من خلال الاستمتاع بالكثير من الفعاليات الفريدة، وأشهى المأكولات المحلية والعالمية، وجولات الكرنفالات المبهجة، واكتشاف عالم من العجائب «يتجاوز حدود الخيال»، فضلاً عن عرض مذهل للألعاب النارية.

ويستضيف مهرجان أم الإمارات في العين أشهر الفنانين الموهوبين من دولة الإمارات والمنطقة في الأول والثاني من ديسمبر، ليملأوا الأجواء بأروع الأغاني والألحان الاحتفالية، كما ستستمتع العائلات وزوار المهرجان بحفلات موسيقية حيّة للفنان اليمني الموهوب أسعد البطحري، والفنانين المميّزين حمد العامري وحربي العامري، والفنان المبدع عيضة المنهالي.

وتبدأ الحفلات يوم الأحد الأول من ديسمبر، حيث يقدم الفنان أسعد البطحري، المعروف بمزجه بين الموسيقى المعاصرة والشعبية عرضاً موسيقياً مميّزاً، إضافة إلى عروض وحفلات موسيقية أخرى لفنانين مبدعين لم يتم الإعلان عنهم بعد. وفي ختام الأمسية، سيقدّم الفنان الإماراتي حمد العامري حفلاً فريداً للاحتفاء بالتراث الغني ووحدة الإمارات.

وفي يوم الاثنين الثاني من ديسمبر، يعتلي الفنان عيضة المنهالي، المعروف بصوته الشجي خشبة المسرح ليطرب الجمهور بأشهر أغانيه، بما في ذلك أغنيته المحبوبة «متصوع». وفي ختام عطلة نهاية الأسبوع، سيقدّم الفنان حربي العامري، الذي اشتهر بإسهاماته المؤثرة في الموسيقى التقليدية والوطنية، حفلاً لا يُنسى خلال احتفالات عيد الاتحاد.

وقبل بدء عروض الألعاب النارية والحفلات الموسيقية تستطيع العائلات وعشاق الطعام التمتع بتجربة طعام مميزة من خلال زيارة منطقة التسوق والتذوق التي تضم مجموعة مميّزة ومختارة من أشهر علامات الطعام التجارية.