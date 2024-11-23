إطلالات النجمات الجمالية في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 نوفمبر 2024 01:27 صباحاً - في ختام فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024، تألقت النجمات بإطلالات جمالية آسرة خطفت الأضواء على السجادة الحمراء. من المكياج الكلاسيكي مع لمسات عصرية، مروراً بالعيون الدخانية بظلال لونية تعكس عمق النظرات، إلى الظلال المشرقة ومكياج البشرة المتوهج، شكلت هذه الإطلالات مزيجاً مثالياً من الأناقة والفخامة، ما عكس روح المهرجان وأهميته الفنية.

أما تسريحات الشعر، فشهدت تنوعاً لافتاً، حيث ظهرت تسريحات الشعر المرفوعة التي عززت ملامح وجمال وجه النجمات، كتسريحة الكعكة المنخفضة والمربوطة بإحكام لإطلالة أنيقة وكلاسيكية، إلى جانب تسريحات الشعر المنسدلة بانسابية على الأكتاف، ما أضاف لمسات رومانسية على الإطلالة.

في الآتي، ترصد "الخليج 365" مجموعة من أجمل أساليب المكياج وتسريحات الشعر التي اعتمدتها النجمات في ختام حفل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعام 2024. شاركينا رأيك، بإطلالة النجمة التي أعجبتك.

ليلى علوي بمكياج خوخي لامع وتسريحة شعر ويفي

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في ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024 بدورته الـ45، أبهرت النجمة ليلى علوي الجميع بإطلالتها الجمالية الجذابة والساحرة التي جمعت بين الأناقة والرقي. حيث تمايلت على السجادة الحمراء بفستان طويل أزرق اللون من قماش اللاميه، تميز بتصميم عصري، مع كتف واحد وفتحة جانبية. ونسقت معه مكياجاً لامعاً يبرز ملامحها الجميلة، مع التركيز على عينيها باستخدام ظلال دخانية ناعمة باللون الخوخي المشرق على كامل الجفون الثابتة، ورسم خط كحل دقيق يعزز من نظرتها الجذابة، وتكثيف الرموش وتطويلها بالماسكرا. فيما اكتمل المكياج بإبراز وجنتيها ببلاشر خوخي، وأحمر الشفاه بدرجة طبيعية تبرز جمالها.

أما تسريحة شعرها، فجاءت بأسلوب ويفي كلاسيكي منسدل على أحد كتفيها، ما أضاف لمسة أنثوية ودافئة تتناسب مع فخامة الفستان الأزرق اللامع الذي ارتدته. إطلالة ليلى علوي عكست تناغماً رائعاً بين المكياج والتسريحة والأزياء، لتؤكد أنها رمز للأناقة على السجادة الحمراء.

جيهان خليل بمكياج سموكي برونزي وتسريحة الكعكة العالية

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الممثلة جيهان خليل، بدورها تألقت على السجادة الحمراء في ختام حفل مهرجان القاهرة السينمائي 2024، بإطلالة أنيقة وجذابة، حيث أطلت بفستان طويل باللون الأحمر الداكن، ونسقت معه مكياج عيون سموكي برونزياً جذاباً زاد ملامحها دفئاً وجمالاً، حيث تم دمج ظلال العيون البرونزية الدافئة فوق الجفن العلوي بأسلوب السموكي مع الرموش البارزة، وتظليل الجفون المتحركة عند زاوية العين الخارجية بظلال بتدرجات الأسود والرمادي. وعززت إشراقة نظرة عينيها، بتطبيق الشيمر عند زاوية العين الداخلية، وتكثيف الرموش بالماسكرا. أما مكياج البشرة فأتى مصقولاً بنغمات برونزية متوهجة، وأحمر الشفاه باللون النيود الطبيعي.

وزينت شعرها الأسود، بتسريحة شعر مرفوعة بأسلوب الكعكة العالية، مع اعتماد الفرق النصفي للغرة. هذه التسريحة كانت خياراً موفقاً لإطلالتها، لا سميا وأنها عززت جمال ملامح وجهها الناعمة.

ميرهان حسين بمكياج وردي وتسريحة ذيل الحصان المنخفضة

ميرهان حسين - تصوير يحيى أحمد خاص لـسيدتي

خطفت الممثلة ميرهان حسين عدسات الكاميرا، بإطلالتها الآسرة على السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024، حيث اختارت فستاناً أسود عصري التصميم، يتميز بقصة كورسيه تبرز تفاصيل القوام بشكل أنيق، مع تنورة انسيابية تضفي لمسة من الفخامة والكلاسيكية. واعتمدت ميرهان مكياحاً مشرقاً ركّز على إبراز جمال عينيها بظلال عيون مشرقة بتدرجات الوردي على كامل الجفون الثابتة، إلى جانب الظلال الأسود المموه على طول الجفون المتحركة، مع لمسات من الإشراقة حول العينين لإبراز جمالها الطبيعي. وتكثيف الرموش بالماسكرا. أما البلاشر فاختارته باللون الزهري، وأحمر الشفاه اعتمدته بدرجات النيود، ما أضاف لمسة راقية ومتناسقة مع الإطلالة ككل.

وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة بأسلوب ذيل الحصان المنخفض، وإسدال خصلات شعر أمامية ناعمة على جانبي الوجه. أتت تسريحتها متناغمة جداً مع إطلالتها، ما جعلها محط أنظار الجمهور وعدسات الكاميرات.

جيهان الشماشرجي بأيلاينر بارز وتسريحة مموجة

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أما الممثلة جيهان الشماشرجي، فتألقت بفستان طويل أنيق أسود اللون بلا أكمام، مرصع بخيوط براقة عن] الصدر، واختارت مكياجاً كلاسيكياً، ارتكز على تحديد العيون برسمة أيلاينر أسود على طول الجفون المتحركة، بأسلوب مجنح مسحوب إلى نهاية زاوية العين الخارجية. وعززت من كثافة رموشها بتطبيق ضربات ناعمة من الماسكرا، وتطبيق ضربات خفيفة من الشيمر عند زوايا العين الداخلية، ما أضاف بعداً ساحراً لنظرتها. أما البشرة؛ فكانت مشرقة وخالية من العيوب. واختارت أحمر شفاه بلون نيود هادئ لتحقيق التوازن المثالي بين العيون البارزة والإطلالة ككل.

واختارت لشعرها، تسريحة مموجة بتموجات عريضة، منسدلة على الأكتاف، مع اعتماد الفرق النصفي للغرة. هذه التسريحة كانت الخيار المثالي لإظهار أناقتها وجاذبيتها في هذا الحفل الكبير.

أمينة خليل بمكياج بشرة غلوي وتسريحة الكعكة المنخفضة

أمينة خليل- تصوير محمد يحيى خاص لسيدتي

من جهتها، أطلت الممثلة أمينة خليل في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024، بإطلالة مبهرة وآسرة، حيث تألقت بفستان أسود اللون من قماش التول، مرصع بحبيبات براقة عند الأسفل، وتصميم لافت عن الصدر. ونسقت معه مكياجاً مضيئاً، لا سيما للبشرة. أما العيون فحددتها بظلال وردية خافتة على طول الجفون المتحركة، وعند زوايا العين الخارجية، إلى جانب الأيشادو الأسود على طول خط الجفون المتحركة، ما أبرز جمال نظرتها. وتم تكثيف الرموش بضربات خفيفة من الماسكرا. أما أحمر الشفاه فاختارته باللون النيود الطبيعي.

واختارت لإنهاء إطلالتها الجمالية، تسريحة شعر مرفوعة بأسلوب الكعكة المنخفضة، ما أبرز جمال ملامحها وعزز من إطلالتها الأنيقة. فأتت التسريحة خياراً موفقاً.

كاتيا كعدي بمكياج ناعم مشرق وتسريحة شعر منسدلة

كاتيا كعدي- تصوير يحيى أحمد خاص لـسيدتي

الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية كاتيا كعدي بإطلالة أنيقة وجذابة في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024، حيث تألقت بفستان طويل باللون الأزرق الفاتح، بتصميم ناعم وأنيق. تميز الفستان بفتحة جانبية طويلة وحركة القماش المرفرفة التي أضافت لمسة من الرقي والجاذبية على الإطلالة. ونسقت معه مكياجاً ناعماً ومشرقاً يبرز ملامحها الطبيعية. ركزت على العيون باستخدام تدرجات الظلال الوردي الهادئ مع لمسة من الأيلاينر الأسود، إلى جانب تكثيف رموشها بالماسكرا. واختارت أحمر الشفاه باللون الوردي الطبيعي مع لمعة خفيفة.

وأكلمت إطلالتها بتسريحة شعر منسدلة على الكتفين بطريقة ناعمة وطبيعية، مع فرق بسيط من المنتصف يبرز تناسق ملامحها.

درة بأحمر الشفاه الأحمر وتسريحة شعر كلاسيكية

درة - تصوير يحيى أحمد خاص لـسيدتي

أما الممثلة درة، فأبهرت عدسات الكاميرات في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024، بإطلالة ملكية ساحرة، حيث أطلت على السجادة الحمراء بفستان ملكي، باللون الأسود، بقصة كورسيه في جزئه العلوي، والتنورة منفوخة سوداء وطويلة وتزدان بتطريز مرصع بالأحجار البراقة التي تجسد الفيونكة من الجانبين. واختارت لإطلالتها الفخمة والأنيقة، مكياجاً كلاسيكياً، ارتكز على إبراز جمال نظرة عينيها بالأيلاينر الأسود المسحوب إلى زاوية نهاية العين الخارجية، وتكثيف الرموش بالماسكرا، ما عزز من نظرتها. وأبرزت عظمتي وجنتيها ببلاشر باللون الوردي. أما أحمر الشفاه، فاختارته باللون الأحمر الجريء، ما أبرز جمال مكياجها وعزز من جاذبيتها.

وزينت شعرها الأسود الطويل، بتسريحة شعر كلاسيكية، بأسلوب مالس ومنسدل على الأكتاف، مع اعتماد الفرق الوسطي للغرة الطويلة المنسجمة مع شعرها المنسدل، فأتت تسريحة شعرها متناغمة بشكل مثالي على إطلالتها الملكية.

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