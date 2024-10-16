تركي آل الشيخ يروج لحفل ليلة عبدالوهاب بموسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، لحفل "ليلة عبدالوهاب"، والتي تأتي ضمن فعاليات موسم الرياض، والمقرر إقامتها يوم 25 أكتوبر الجاري.

ونشر "آل الشيخ"، البوستر الدعائي للحفل عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، ويضم الحفل كل من صابر الرباعي، وماجد المهندس، مي فاروق، محمد ثروت، نور مهنا بقيادة المايسترو وليد فايد.

يذكر أن الاحتفالية التي تقام تكريما لإرث الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، يشارك بها المطربين، محمد ثروت، صابر الرباعي، نور مهنا، ماجد المهندس، مي فاروق، ويتولى قيادة الأوركسترا المايسترو وليد فايد، وتقام على مسرح أبو بكر سالم في الرياض، مساء الجمعة 25 أكتوبر.

اقرأ أيضًا:

زينة تنعى طلاب حادث طريق الجلالة

صلاح عبدالله: "كل ما بشوفني وأنا ميت بعيط"

"لا تلمسيني".. تفاصيل اتهام نيكول كيدمان بإحراج سلمى حايك "فيديو"

بعد تعرضها لموقف محرج من نيكول كيدمان.. سلمى حايك تتصدر تريند جوجل

محمد رمضان يثير الجدل: "عندي مسلسل في رمضان بس سنة كام"