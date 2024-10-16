شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 12038 نقطة، وبتداولات بلغت 7.287 مليار ريال.

وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.601 مليار سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.040 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 129 شركة ارتفعت أسهم 129 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 97، من بين 241 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، أسمنت الشرقية، وأسواق العثيم، وأنابيب الشرق، وأسمنت الرياض، ورسن، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، والآمار، والمراعي، وبحر العرب، وأنعام القابضة، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.2%، عند 25978 نقطة، وبتداولات بلغت 78.810 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 8.698 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 55.813 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 44 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 24، من بين 98 شركة مدرجة في السوق الموازية.