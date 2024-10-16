الاقتصاد

أسعار العملات.. الإسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو

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واس- لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3068 دولار أمريكي، بزيادة 0.01 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.2003 يورو بزيادة 0.24 %.

الأسهم البريطانية

من ناحية أخرى، أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته، اليوم، على انخفاض.
وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعًا بنسبة 0.52 %، ما يعادل 43.38 نقطة، ليصل عند مستوى 8249.28 نقطة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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