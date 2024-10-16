شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. الإسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3068 دولار أمريكي، بزيادة 0.01 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.2003 يورو بزيادة 0.24 %. الأسهم البريطانية من ناحية أخرى، أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته، اليوم، على انخفاض.

وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعًا بنسبة 0.52 %، ما يعادل 43.38 نقطة، ليصل عند مستوى 8249.28 نقطة.