هذا الملياردير النرويجي يستعد لبناء أكبر يخت في العالم بفخامة عالية

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الملياردير النرويجي كجيل إنجي روكي لبناء أكبر يخت في العالم، وهو سفينة أبحاث استكشافية (REV) بطول 181. 6 مترًا.

سيتفوق هذا المشروع الطموح على الرقم القياسي الحالي ليخت "عزام" الذي يبلغ طوله 180 مترًا، ليصبح يخت REV الأطول في العالم.

المشروع ليس فقط رقماً قياسياً في الطول، بل أيضًا خطوة كبيرة في عالم الفخامة والرفاهية البحرية.

يهدف يخت REV إلى تقديم تقنيات متطورة في مجال الأبحاث الاستكشافية، مع تصميم مبتكر يوفر أعلى مستويات الراحة و الفخامة للمستكشفين والمغامرين على متنها.



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