رئيس الدولة يبحث خلال اتصال هاتفي مع مستشار النمسا العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"اليوم، خلال اتصال هاتفي، مع معالي كريستيان شتوكر مستشار جمهورية النمسا، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين بما يعود بالخير والنماء والازدهار على الشعبين الصديقين.

وتمنى صاحب السمو رئيس الدولة، خلال الاتصال، لمعالي كريستيان شتوكر التوفيق في قيادة بلاده نحو المزيد من التقدم والازدهار.. معبراً سموه عن تطلعه إلى العمل معه لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق جديدة في مختلف المجالات.

كما ناقش سموه والمستشار النمساوي عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على ضرورة دعم كل الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم وبما يلبي تطلعات الشعوب إلى التنمية والازدهار.