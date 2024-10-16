أحمد حلمي يقدم مسرحية "حلمي حلمك" في موسم الرياض

يواصل أحمد حلمي في الفترة الحالية تقديم عروض مسرحيته ميمو في مصر، وعلمنا أن حلمي تعاقد على بطولة مسرحية جديدة بعنوان حلمي حلمك، ومن المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض الجاري 2024 - 2025، وجاري الاتفاق حاليًا على كافة تفاصيلها.

نجاح مسرحية ميمو لـ أحمد حلمي

ويحقق حلمي نجاحًا كبيرًا هذه الفترة من خلال مسرحية ميمو، التي مازال يقدمها على مسرح نايل جراند تاور في جاردن سيتي بالقاهرة، وترفع المسرحية شعار كامل العدد عند عرضها بشكل أسبوعي يومي الخميس والجمعة.

تفاصيل مسرحية ميمو

مسرحية ميمو تم عرضها 3 مرات في السعودية بالعام الماضي، والبداية كانت في موسم الرياض، ثم في جدة والطائف، ورفعت شعار كامل العدد وشهدت إقبالا ضخما من الجماهير طوال فترات عرضها.

ميمو، تدور أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية مسعود التي يجسدها أحمد حلمي وهو مهمش من أسرته والمجتمع، لكنه يقرر النجاح وإثبات نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يحدث معه أمر مختلف تماما عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه، والمسرحية تضم أسماء جلال، حمدي الميرغني، مريم الجندي، ومحمد رضوان، ومن تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة، وإنتاج حمدي بدر.

مسرحية تييت لـ أحمد حلمي

وكان قدم أحمد حلمي في موسم الرياض 2023 - 2024 مسرحية تييت، ودارت أحداثها في إطار كوميدي، حول مدرس تاريخ يعيد تفكيره من جديد في ما يقدمه للطلاب من معلومات تاريخية، وذلك بسبب كلمة قالها أحد الأطفال غيرت مجرى حياة الأستاذ ووجهات نظره.

مسرحية تييت، من بطولة أحمد حلمي، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، محمد رضوان، والطفل جان رامز، ومن إنتاج حمدي بدر، تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.

أحمد حلمي ضيف شرف فيلم الستخدمات بث الأفلام على الإنترنت

ومن ناحية أخرى، يظهر أحمد حلمي ضيف شرف ضمن أحداث فيلم الست من بطولة زوجته منى زكي، والعمل يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم.

ويأتي فيلم الست بتكلفة إنتاجية ضخمة، ويشارك بجانب منى في بطولته، محمد فراج، سيد رجب، أحمد خالد صالح، وتامر نبيل، مع عدد من ضيوف الشرف منهم كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي وعمرو سعد ونيللي كريم وأمينة خليل، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

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