شكرا لقرائتكم خبر عن طفل ينقذ أخيه من الاختناق.. والهلال الأحمر يكرّمه والان نبدء بالتفاصيل

شجاعة طفل

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الدمام - شريف احمد - كرّم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية، الدكتور خالد العنزي، الطفل سالم مشعل المري، الذي سطّر مثالًا رائعًا في الشجاعة والتحرك السريع لإنقاذ حياة أخيه من موت محقق، وذلك بعد أن نجح - بفضل الله - في إخراج الجسم الغريب الذي تسبب في اختناق أخيه.وكان سالم قد تصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو يوثق لحظة إنقاذه لأخيه من حالة اختناق حادة، ليتحول إلى ”بطل إنساني صغير“ في عيون الجميع.واستقبل الدكتور العنزي، في مكتبه بفرع الهيئة، المواطن مشعل المري ونجله سالم، حيث أشاد بدور الأسرة في غرس قيم المسؤولية والشجاعة في نفوس أبنائهم، مثمنًا حرصهم على تعلم الإسعافات الأولية واستخدامها في الوقت المناسب.وفي ختام اللقاء، قدّم الدكتور العنزي للبطل الصغير شهادة شكر وتقدير، وهدية خاصة بالإسعافات الأولية، كما وجه له الدعوة للمشاركة في دورة تدريبية ضمن برنامج ”معالي المحافظ“، الذي يُعنى بتعليم الأطفال مهارات الإسعافات الأولية.