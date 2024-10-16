ولي العهد يرأس وفد المملكة بالقمة الخليجية الأوروبية في بروكسل

طفل ينقذ أخيه من الاختناق.. والهلال الأحمر يكرّمه

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقي الرئيس الفرنسي على هامش القمة الخليجية الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية