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شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقي الرئيس الفرنسي على هامش القمة الخليجية الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزرءا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش انعقاد القمة الخليجية الأوروبية.
يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ ترأس وفد المملكة المُشارك في القمة "الخليجية الأوروبية" المنعقدة في مدينة بروكسل بمملكة بلجيكا اليوم الأربعاء.
وتعد مشاركة سمو ولي العهد -حفظه الله- في القمة الخليجية الأوروبية ذي أهمية كبيرة، إذ تأتي في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد للعمليات العسكرية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وتطورات الأحداث في لبنان، ما يوجب التشاور والعمل على تنسيق الجهود بين قيادة المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي مع نظرائهم في دول الاتحاد الأوروبي بما يعزز أمن واستقرار المنطقة.
يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ ترأس وفد المملكة المُشارك في القمة "الخليجية الأوروبية" المنعقدة في مدينة بروكسل بمملكة بلجيكا اليوم الأربعاء.
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ولي العهد يرأس وفد المملكة بالقمة الخليجية الأوروبية في بروكسل
وتعد مشاركة سمو ولي العهد -حفظه الله- في القمة الخليجية الأوروبية ذي أهمية كبيرة، إذ تأتي في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد للعمليات العسكرية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وتطورات الأحداث في لبنان، ما يوجب التشاور والعمل على تنسيق الجهود بين قيادة المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي مع نظرائهم في دول الاتحاد الأوروبي بما يعزز أمن واستقرار المنطقة.