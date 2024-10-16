شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. البورصة المصرية تغلق تعاملاتها على تباين والان نبدء بالتفاصيل

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البورصة المصرية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6 مليارات جنيه ليصل إلى 2.176 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 53.125 مليار جنيه.وانخفض مؤشر السوق الرئيس " إيجي . إكس 30 " بنسبة 0.13% محققًا 30545.11 نقطة.فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة " إيجي . إكس 70 " بما نسبته 1.58% ليصل إلى 7688.98 نقطة.وسجل مؤشر " إيجي . إكس 100 " الأوسع نطاقًا نموًا بنحو 1.34% لينهي التعاملات عند مستوى 10856.48 نقطة.