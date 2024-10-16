"النشرة" غارة على الحلانية و٦ جرحى في القصف الاسرائيلي على بلدة يونين شمال بعلبك

أفادت مراسل "النشرة" في البقاع، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفاً الحلانية في البقاع، في حين سقط ٦ جرحى في القصف الاسرائيلي على بلدة يونين شمال بعلبك".

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