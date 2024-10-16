شكرا لقرائتكم خبر عن منتجات البترول تقود صادرات مصر إلى الارتفاع فى شهر يوليو الماضى بزيادة 98% والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية في شهر يوليو الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2023، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت نحو 3.54 مليار دولار في شهر يوليو 2024، مقابل 3.20 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق، بزيادة بلغت نحو 34 ألف دولار، وبنسبة زيادة بلغت 10.7%.

وعزا جهاز الإحصاء أسباب الأرتفاع إلى زيادة قيمة صادرات مصر لعدد من السلع وعلى رأسها منتجات البترول والتي ارتفعت صادراتها إلى 244 مليون دولار في يوليو الماضي، مقابل 123 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو 121 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت 98.5%، يليها صادرات الملابس الجاهزة والتي بلغت قيمتها نحو 270 مليون دولار في شهر يوليو الماضي، مقابل 196 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2023، بزيادة بلغت 74 مليون دولار.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يوليو 2024، وقد بلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 4.60 مليار دولار خلال شهر يوليو 2024، مقابل 3.89 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 18.3٪.

وفى المقابل انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يوليو 2024، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، ومن أهمها صادرات البترول الخام بنسبة 62.6%، يليها صادرات الأسمدة بنسبة 61%، بالإضافة إلى صادرات القضبان وعيدان وزوايا والأسلاك من حديد بنسبة 34.2٪، وأخيرا صادرات المصنوعات من اللدائن بنسبة 0.1%.