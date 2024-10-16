شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المنافسة يوافق على 6 استحواذات جديدة أبرزها بريتش بتروليم وأدنوك للاستكشاف والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتاريخ 13 أكتوبر 2024 الموافقة على عدد من التركزات الاقتصادية وضمت كلا من:

- إنشاء شركة بريتش بتروليوم اكسبلوريشن اوبريتينغ كومباني ليمتد وشركة أدنوك الدولية المحدودة لمشروع مشترك يعمل في مجال استكشاف، واستخراج وتوريد الغاز الطبيعي

- استحواذ شركة أنجلوجولد أشانتي بي إل سي على 100% من أسهم شركة سنتامين بي إل سي

- تأسيس شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، وصندوق الاستثمارات العامة، وشركة باوشن للحديد والصلب المحدودة لمشروع مشترك

- استحواذ شركة فيديا فارماسوتتشي اس بي ايه على بعض الأصول المتعلقة بالمنتجات الصيدلانية الخاصة بشركة سانوفي

- استحواذ صندوق أفريك إنفيست فاند أي في ذ.م.م على 41,5% من شركة بي إي لتطوير التعليم والبحث العلمي

- استحواذ شركة لايت هاوس إيجيبت بي في على 39.999998% من إجمالي أسهم شركة زهران ماركت.

ونصت التعديلات الجديدة على إضافة اختصاصات جديدة لجهاز حماية المنافسة تتمثل في الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، وقد أوضحت اللائحة التنفيذية بعض الأحكام الرئيسية اللازمة لتطبيق القانون من بيان طريقة حساب رقم الأعمال السنوي، وفئات الرسم، والمستندات المطلوبة لاكتمال ملف الإخطار، ومَن يقع عليه واجب الإخطار بالتركز الاقتصادي، بالإضافة إلى كيفية تقييم آثار التركز الاقتصادي على حُرية المنافسة في السوق، وذلك في ضوء عدة عناصر من بينها؛ فحص هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخليًّا وخارجيًّا، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير وعلى حرية المنافسة.